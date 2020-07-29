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Летные испытания двигателя ПД-35 планируют начать в 2025 году

Серийный выпуск двигателя может начаться в 2028 году

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Летные испытания авиадвигателя большой тяги ПД-35 планируется начать в 2025 году. Об этом журналистам сообщил генеральный конструктор "ОДК-Авиадвигатель" Александр Иноземцев в ходе пресс-конференции в ТАСС.

"По сегодняшнему графику - в 2025 году", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос о сроках начала летных испытания полноразмерного демонстратора двигателя.

Ранее сообщалось, что серийный выпуск двигателя может начаться в 2028 году.

ПД-35 (перспективный двигатель тягой 35 тонн) - проект российского двухконтурного турбовентиляторного двигателя сверхбольшой тяги (с тягой на взлете от 33 до 40 тонн). Общий объем инвестиций в проект ПД-35 составил 180 млрд рублей. Головной разработчик - "ОДК-Авиадвигатель", головной изготовитель - АО "ОДК-Пермские моторы". Предполагается, что двигатель будет устанавливаться на российско-китайский самолет CR929 и на Ил-96-400М.

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