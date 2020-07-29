"Транснефть" заключила с пермскими предприятиями контракты на 4,5 млрд рублей за 1,5 года

ПЕРМЬ, 29 июля. /ТАСС/. Компания "Транснефть" за полтора года заключила с промышленными предприятиями Пермского края порядка 2 тыс. контрактов на поставку продукции для своих нужд на сумму более 4,5 млрд рублей. Об этом журналистам рассказал вице-президент "Транснефти" Павел Ревель-Муроза в ходе рабочей поездки в регион.

"Пермский край промышленно развитый. С января 2019 года до первого полугодия 2020 [года] с предприятиями-производителями в Пермском крае подписано 1880 контрактов, сумма контрактов составляет более 4,5 млрд рублей. Это значительный объем продукции, который мы используем у себя в производстве", - сказал он.

Ревель-Муроза отметил высокий потенциал региона для дальнейшего развития сотрудничества. Как указано в информационной справке, предоставленной пресс-службой правительства Пермского края, в 2019 году "Транснефть" получила пермскую продукцию на сумму порядка 980 млн рублей, а в первом полугодии 2020 года - на более чем на 780 млн рублей. 16 компаний уже поставляют свою продукцию для корпорации, это уплотнения на основе терморасширенного графита, датчики-сигнализаторы, силовые и оптические кабели, газоанализаторы, средства индивидуальной защиты. Еще примерно 20 компаний готовы предоставить новую продукцию, не используемую ранее "Транснефтью", среди них - роботизированный сканер-дефектоскоп, шаровые краны, насосы и другое.

"Со стороны правительства будем оказывать всяческую поддержку предприятиям. Мы надеемся, что мы можем подготовить дорожную карту по кооперации и ее подписать, и это будет основополагающим документом для сотрудничества", - заявил врио главы Пермского края Дмитрий Махонин.

"Транснефть" - российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов России. 100% голосующих акций компании находятся в федеральной собственности.