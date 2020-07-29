"Газпром нефть" планирует довести добычу на месторождении Жагрина до 6,5 млн т к 2024 г.

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. "Газпром нефть" начала полномасштабную разработку нового нефтедобывающего кластера в Западной Сибири с ресурсным потенциалом около 650 млн тонн нефти (для сравнения в 2019 году Россия добыла около 560 млн тонн - прим. ТАСС). Пиковый уровень добычи нефти на крупнейшем его месторождении (им. Александра Жагрина) будет достигнут к 2024 году и составит 6,5 млн тонн в год, сообщает "Газпром нефть".

Месторождение имени Александра Жагрина было открыто в 2017 году, его начальные извлекаемые запасы оцениваются в 111 млн тонн нефти, за первый год эксплуатации добыто 1 млн тонн жидких углеводородов.

До конца 2020 года завершится строительство уже частично функционирующей нефтетранспортной инфраструктуры, которая соединит перспективные объекты нефтеподготовки с приемо-сдаточным пунктом "Демьянское" для сдачи углеводородов в магистральную систему "Транснефти". Компания также продолжает разрабатывать и другие расположенные по соседству месторождения.

"Новый нефтедобывающий кластер включает в себя пять лицензионных участков. Это Западно-Зимний, Северо-Вайский, Карабашский-84 и Средневайский участки в Кондинском районе ХМАО - Югры и Южно-Зимний в Уватском районе Тюменской области. Их общая площадь превышает 5 000 кв. км, а геологические ресурсы составляют около 650 млн тонн нефти", - отметили в компании.

"Ханты-Мансийский автономный округ-Югра много лет является для нас регионом стратегического развития и внедрения новых технологий. Здесь мы разрабатываем как традиционные запасы, так и успешно реализуем национальный проект освоения колоссальных ресурсов баженовской свиты. Месторождение Александра Жагрина было запущено в разработку всего за 2 года, что существенно быстрее среднеотраслевых сроков для таких проектов. В дальнейшем новый углеводородный кластер в Юго-Западной части Югры станет прочной базой для поддержания уровня добычи в регионе", - пояснил заместитель генерального директора по разведке и добыче "Газпром нефти" Вадим Яковлев.