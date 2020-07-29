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Сбербанк: потери экономики РФ от кибератак к 2021 году могут вырасти до 7 трлн руб. в год

Зампред правления банка Станислав Кузнецов добавил, что, по прогнозам специалистов кредитной организации, к 2021 году также киберпреступников в России станет на 30% больше

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Потери российской экономики от кибератак к 2021 году могут вырасти до 7 триллионов рублей в год. Такой прогноз дают специалисты Сбербанка, рассказал в среду в интервью ТАСС зампред правления банка Станислав Кузнецов.

"По данным МВД РФ, количество киберпреступлений в нашей стране в I полугодии 2020 года уже выросло на 85% в сравнении с 2019-м. Если перевести это в деньги, то, по нашим прогнозам, в этом году потери российской экономики от кибератак могут достигнуть 3,5 трлн рублей, а в 2021 году и вовсе 7 трлн рублей", - сказал Кузнецов.

Он добавил, что, по тем же прогнозам, к 2021 году киберпреступников в России станет на 30% больше.

"Аналогичные тенденции отмечаются и на глобальном уровне. Сегодня в мире существует около 1,5 млн киберпреступников, и к 2021 году их количество может увеличиться до 2 млн. Ситуацию усугубила пандемия, а также тот факт, что порог вхождения в "отрасль" опускается все ниже, поэтому многие из новых преступников могут быть без технического и IT-бэкграунда", - сказал зампред правления Сбербанка.

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