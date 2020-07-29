Глава АСИ заявила, что российский бизнес поддержал решение властей о поддержке IT-отрасли

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Российские предприниматели позитивно восприняли решение властей о поддержке IT-отрасли, который откроет для них возможности для развития этого направления, заявила в среду глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

"Конечно, предприниматели очень позитивно восприняли решение президента, правительства <…> по поддержке IT-отрасли. Сегодня предприниматели дают и свои какие-то предложения. Все с нетерпением ждем, когда полноценный пакет поддержки будет для них и возможности для развития этого сектора в нашей стране", - сказала она.

Чупшева добавила, что, по мнению бизнес-сообщества, это "перспективное направление для развития стартапов, бизнеса в этой сфере".

Налоговый маневр для IT-отрасли

Совет Федерации на заседании 24 июля одобрил закон о налоговом маневре для IT-отрасли. Документ был инициирован правительством РФ. Так, для отрасли устанавливается ставка по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, на уровне 3%. При этом ставка по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в региональные бюджеты, обнуляется.

Кроме того, для IT-компаний, начиная с 2021 года и на бессрочный период, устанавливаются пониженные тарифы страховых взносов - 7,6%. Также предусмотрено снижение ставки по налогу на прибыль и совокупного тарифа страховых взносов для организаций, проектирующих и разрабатывающих изделия электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции. Для них также установят ставку по налогу на прибыль организаций для зачисления в федеральный бюджет на уровне 3%, ставка по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в региональные бюджеты, тоже обнуляется. На бессрочный период устанавливаются пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6%.

Обязательными для применения указанных преференций станут условие о численности работников организации (не менее 7 человек) и о доле доходов от реализации услуг (работ) по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции по итогам отчетного (налогового, расчетного) периода, составляющей в сумме всех доходов организации за отчетный (налоговый, расчетный) период (не менее 90%).

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин при обсуждении налогового маневра заявил, что рассчитывает на возвращение отечественных и привлечение зарубежных IT-компаний в российскую юрисдикцию, для чего должны быть созданы привлекательные условия ведения их бизнеса.