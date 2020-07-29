Учетные записи ЕБРР в Twitter взломали

ЛОНДОН, 29 июля. /ТАСС/. Две учетные записи Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Twitter были во вторник взломаны и несколько часов находились в распоряжении злоумышленников. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой банка.

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"Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подтверждает, что безопасность его учетных записей @EBRD и @EBRDgreen в сети Twitter сегодня была нарушена на протяжении четырех часов. Идет расследование обстоятельств хакерского взлома", - говорится в сообщении ЕБРР.

В середине июля хакеры взломали учетные записи более чем 130 известных людей и компаний в Twitter. Тогда на взломанных страницах появились сообщения с призывами переводить средства в криптовалюте на указанный счет. Согласно информации агентства Bloomberg, злоумышленникам удалось получить более $120 тыс. По данным газеты The New York Times, к атаке была причастна группа хакеров из Великобритании и США.