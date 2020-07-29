"Газпром нефть" планирует провести первую бункеровку СПГ в 2021 году

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. "Газпром нефть" намерена провести первую бункеровку судов сжиженным природным газом (СПГ) в 2021 году. Об этом в интервью журналу "Морской флот" рассказал генеральный директор "Газпромнефть Марин Бункер" Алексей Медведев.

"Мы уделяем большое внимание реализации собственного проекта СПГ-бункеровщика - планируем приступить к бункеровкам газом уже в следующем году. Кроме этого, важной стратегической задачей является модернизация и развитие производственных активов - бункерных терминалов и флота", - сказал он.

По его словам, рынок бункеровки в этом году претерпел изменения, так как с 1 января вступили в силу новые требования международной конвенции MARPOL.

"По экспертным оценкам, новые экологические требования значительно изменят структуру рынка судовых топлив. Если раньше доля темных нефтепродуктов составляла порядка 70%, то в ближайшие годы она снизится ориентировочно до 15-20%", - заметил он.

Медведев считает, что большую долю в продуктовой корзине бункеровочных компаний будет занимать низкоскоростные нефтепродукты, а также СПГ, поэтому "Газпром нефть" сделала ставку на экологичные судовые топлива. "У них высокий рыночный потенциал, и они максимально снижают воздействие на окружающую среду", - сказал он.

Медведев также напомнил, что "Газпромнефть Марин Бункер" входит в тройку крупнейших бункеровочных компаний страны. По итогам 2019 года общий объем продаж судовых топлив достиг отметки в 3 млн тонн, а число клиентов составляет свыше 200 российских и иностранных судоходных компаний.