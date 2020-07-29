Туры из России в Турцию вышли на прошлогодние темпы продаж

При этом туроператоры отмечают, что по итогам летнего сезона турецкие курорты вряд ли станут лидерами по количеству проданных путевок

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Туры из России в Турцию уже достигли или близки к прошлогодним темпам бронирования, но по итогам летнего сезона турецкие курорты вряд ли станут лидерами продаж. Об этом сообщили опрошенные ТАСС туроператоры. TUI Россия отмечает рост бронирований туров в Турцию в 15 раз по сравнению с предыдущей неделей, когда еще не было объявлено о возобновлении авиасообщения с этой страной. "Мы уже вышли на уровень продаж прошлого года", - сказали ТАСС в пресс-службе компании.

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В "Библио-глобусе" зафиксировали рост продаж на турецком на направлении в 3,5 раза. Ажиотажный спрос на Турцию отмечают "Интурист", Anex Tour и Tez Tour. "Продажи на турецком направлении за выходные и понедельник выросли в десятки раз, запросы в розницу поступают в режиме нон-стоп", - сообщили в пресс-службе "Интуриста". Высокий спрос отмечен не только в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, откуда на первом этапе разрешено возобновить авиасообщение с Турцией, но и из других городов и регионов, сообщили в "Интуристе". Туристы интересуются, смогут ли они добраться до аэропорта вылета стыковочным рейсом. С чем связан рост Турция всегда была одним из самых любимых пляжных направлений у россиян летом, а после длительного закрытия границ из-за пандемии интерес к этому направлению особенно высок, отмечают туроператоры. Кроме того, многие туристы, чьи путешествия не состоялись из-за коронавируса, переоформляют эти туры на Турцию. Также путешественники активно перебронируют туры на Турцию с других направлений, открытие которых в этом сезоне под вопросом. Некоторые туристы, сместившие даты своего отдыха с 2020 на 2021 год, теперь также обращаются к туроператорам с просьбой перенести тур на ближайшие доступные вылеты в Турцию. "Однако в целом восстановить прошлогодние объемы продаж на направлении с высокой долей вероятности в сезоне - 2020 не удастся, так как из-за пандемии и закрытия границ упущен период, когда туристы традиционно активно планируют отдых. К текущей дате в прошлом году количество бронирований было уже на порядок больше", - отметили в Tez Tour.