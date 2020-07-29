Ремонт дороги между двумя городами Золотого кольца начался в Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. Ремонт проблемной дороги, соединяющей города Золотого кольца Углич и Переславль-Залесский в Ярославской области, начался по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом на своей странице в Facebook написал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

"Начали ремонт дороги Остапково - Заозерье - Колокарево - Старое Волино в Угличском муниципальном районе. Эта дорога соединяет Углич и Переславль-Залесский. Видел жалобы местных жителей на состояние покрытия. Поэтому ускорили заключение контракта и уже в этом году обеспечим более комфортное и безопасное передвижение транспорта", - написал Миронов.

По его словам, сейчас специалисты работают на самых критичных участках дороги. В следующем году планируется замена дорожного полотна на участке более 20 км, будут обустроены тротуары и 13 остановок. "Установим барьерное ограждение, дорожные знаки, нанесем горизонтальную разметку термопластичными материалами", - добавил Миронов.

По нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2021 году в Ярославской области планируется ремонт более 200 км покрытия областных дорог.

Золотое кольцо России - сеть туристических маршрутов, проходящих по древним русским городам, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры. Первоначально в Золотое кольцо входили восемь городов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. В 2018 году в маршрут был включен Углич.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.