Невский завод рассчитывает стать базовым предприятием энергомашкластера в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Невский завод рассчитывает, что станет базовым предприятием кластера по энергомашиностроению, который будет создан в Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании в среду.

О создании указанного кластера в Петербурге сообщил 20 июля глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, кластер будет предусматривать меры поддержки для его участников.

"Невский завод - старейшее промышленное предприятие Петербурга, единственный в России производитель индустриальных газотурбинных установок мощностью 32 МВт, и мы надеемся, что он станет базовым предприятием создаваемого энергомашиностроительного кластера. Для этого у завода есть все возможности: конструкторско-технологический потенциал, успешный опыт локализации высокотехнологичного оборудования мирового уровня, наличие площадок для наращивания производственных мощностей, высококвалифицированный инженерный центр", - сказал представитель пресс-службы.

В компании ожидают, что участие в кластере позволит создать условия для внедрения и разработки новых технологий, повышения уровня локализации производства, расширения рыночных позиций, повышения надежности и безопасности технологических процессов, а также конкурентоспособности и добавленной стоимости выпускаемой продукции. Кроме того, создание центра энергомашиностроения в Петербурге обеспечит новые рабочие места, повысит инвестиционную привлекательность региона, будет способствовать развитию научно-технического потенциала страны, добавил собеседник агентства.

Санкт-Петербургские предприятия обеспечивают более 10% в объеме машиностроительного производства по России. Здесь расположены крупные производители продукции энергомашиностроения: Ленинградский металлический завод, "Электросила", Завод турбинных лопаток (все три предприятия входят в компанию "Силовые машины"), НПО ЦКТИ им. Ползунова, Ижорские заводы (входит в компанию "ОМЗ"), Ленинградский электромашиностроительный завод, Невский завод, завод "Компрессор" и другие.