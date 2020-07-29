В МЭР заявили, что введение углеродного налога должно соответствовать нормам ВТО

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Пограничный корректирующий углеродный механизм в случае его введения ЕС должен соответствовать нормам ВТО и не препятствовать взаимной торговле, говорится в сообщении на сайте Минэкономразвития.

"В случае введения, пограничный корректирующий углеродный механизм должен быть недискриминационным, соответствующим нормам ВТО и не создающим препятствия во взаимной торговле. Наши подходы поддерживаются и другими членами ВТО, включая Китай и США", - считают в Минэкономразвития.

Отмечается, что неопределенность параметров будущего механизма не позволяет достоверно оценить возможные потери компаний, поставляющих свою продукцию на рынки стран ЕС.

При этом в настоящее время возможная форма работы такого механизма в самом Евросоюзе не определена. "Министерство находится в постоянном контакте с партерами из ЕС по этому вопросу, в том числе на площадке ВТО. Последний раз в двустороннем формате эта тема поднималась на встрече министра Максима Решетникова (глава Минэкономразвития - прим. ТАСС) с главой представительства Европейского союза в России Маркус Эдерером в начале июля", - добавляют в Минэкономразвития.

Ранее консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG) сообщила, что российские экспортеры будут терять от $3 млрд до $4,8 млрд в год в случае введения налогового сбора на выбросы углекислого газа.

Речь идет о введении углеродного сбора на импорт товаров, который Европейская комиссия может ввести в рамках "Европейского зеленого курса" с целью создания конкурентного преимущества для зарубежных компаний с невысокими выбросами парниковых газов. В BCG считают, что сбор может быть введен в конце 2021 года или начале 2022 года.

По оценке аналитиков, Россия станет одной из наиболее пострадавших от введения налога стран, так как она находится на втором месте после Китая по объему углеродоемкого экспорта в Евросоюз (ЕС).