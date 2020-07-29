В АТОР сообщили, что эконом-отдых в России на 20% дешевле, чем аналогичный в Турции

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Цены на отдых в России в эконом-сегменте сейчас на 20% ниже, чем в аналогичном сегменте в Турции. Об этом сообщила на онлайн-конференции в ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Цены на российские курорты не изменились в связи с появлением условного конкурента на рынке. Но надо сказать, что в эконом-сегменте отдых в России обходится дешевле процентов на 20, чем в эконом-сегменте в Турции", - сказала Ломидзе.

Этот фактор, по ее словам, является существенным преимуществом российских курортов для многих потребителей, отметила она.

В целом новости о возобновлении авиасообщения России и Турции не привели к сокращению продаж туров по внутренним направлениям, сообщила глава АТОР. Аннуляций туров по России также нет, уточнила она.

"Есть небольшое перераспределение спроса. То есть те, кто колебались, приходили в агентство, выбирали, условно, Геленджик или Анапа, сейчас они определились, что берут Турцию. Но при этом новых заявок на Россию также много, поэтому снижения спроса на Россию мы особо не видим", - пояснила Ломидзе.