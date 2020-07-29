Аграрии на Ставрополье планируют собрать 20 тыс. т яблок

ПЯТИГОРСК, 29 июля. /ТАСС/. Ставропольские фермеры в 2020 году ожидают урожай яблок в 20 тыс. т, сообщили журналистам в министерстве сельского хозяйства в среду.

"На Ставрополье планируют собрать 20 тыс. т яблок", - говорится в сообщении. В ведомстве ТАСС сообщили, что в 2019 году на Ставрополье было собрано 44 тыс. яблок. Урожай 2020 года будет практически в два раза меньше из-за комплекса неблагоприятных погодных условий (засуха прошлой осенью, заморозки в апреле, град в начале лета).

Отмечается, что в садоводческих хозяйствах края идет сбор урожая летнего яблока. Всего в крае на сегодняшний день с площади 60 га собрано 228 т средней урожайностью 47 ц/га. Наибольшие объемы производства яблок обеспечивают ООО "Интеринвест", где собрано 227 т плодов, и ООО "Нива С", где завершен сбор летнего сорта яблок Женева - 1 т урожайностью 17 ц/га.

По данным министерства, реализация осуществляется в пределах Ставропольского, Краснодарского краев, Московской области и Дальнего Востока. Всего отгружено 156 т, из них на промпереработку 95 т в Краснодарский край и 61 т - товарное яблоко. Министерство сообщает, что в настоящее время собрано более 1,1 тыс. т плодово-ягодной продукции, в том числе черешни - 98 т (урожайность - 7,7 ц/га), вишни - 28 т (урожайность - 12 ц/га), алычи - 18,5 т (урожайность - 92,5 ц/га), земляники - 798,7 т (урожайность: 25 ц/га открытого грунта, 60,9 т/га закрытого грунта).

"В сельскохозяйственных организациях и крестьянских хозяйствах Ставропольского края в 2019 году собрано 44 тыс. т плодово-ягодной продукции. Учитывая капиталоемкость отрасли садоводства, в крае оказывается государственная поддержка на закладку и проведение уходных работ за многолетними насаждениями. За последние 5 лет на Ставрополье заложено более 2,5 тыс. га садов. Данные посадки еще не вступили в товарное плодоношение", - отметил заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Вячеслав Дридигер, слова которого приводятся в сообщении.

Ставрополье - базовый регион для развития садоводства в России. В крае работает крупнейший в стране питомник плодовых деревьев. Здесь выращивается до 1,5 млн деревьев в год. В 2020 году общая площадь уборки плодов - 5 тыс. га, в том числе яблони - 4,6 тыс. га. В структуре уборки летние сорта яблони составляют - 13%, осенние сорта - 70% и зимние сорта - 17%.