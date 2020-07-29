Сбербанк с сентября переведет до трети сотрудников на постоянную удаленную работу

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Сбербанк с сентября переведет до 30% своих сотрудников на удаленный режим на постоянной основе независимо от эпидемиологической ситуации, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

"В Москве ситуация с коронавирусом стабилизируется, поэтому в плановом порядке в течение нескольких недель в офисы выводится до 70% численности сотрудников. С 1 сентября также планируется введение нового формата работы, который предусматривает нахождение на удаленном режиме до 30% сотрудников независимо от эпидемиологической ситуации", - указали в банке.

Также в Сбербанке отметили, что все сотрудники банка, выходящие на очную работу, по-прежнему регулярно снабжаются необходимыми средствами индивидуальной защиты, соблюдают правила социальной дистанции, а также проходят бесплатное регулярное тестирование на коронавирус.

"В целом по Сбербанку на рабочих местах находится свыше 70% сотрудников. В отделениях банка - 100% сотрудников", - уточнили в пресс-службе.