Комиссия по вопросам развития Арктики в августе рассмотрит арктические инвестпроекты

МУРМАНСК, 29 июля. /ТАСС/. Президиум Госкомиссии по вопросам развития Арктики в августе 2020 года рассмотрит заявки на получение инфраструктурной поддержки в Арктике. Планируется, что на заседании будут рассмотрены четыре проекта из Мурманской области. Об этом в среду сообщает пресс-служба Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Инвесторы, которые вложат в проекты в Арктике не менее 300 млн рублей, смогут претендовать на безвозвратную субсидию в размере до 20% от своих инвестиций. Всего на получение инфраструктурной поддержки в Арктике могут рассчитывать семь инвестпроектов которые позволят привлечь 187 млрд рублей инвестиций и создать 5 тыс. рабочих мест.

"Рассмотрение проектов на заседании президиума Госкомиссии по вопросам развития Арктики ожидается в августе 2020 года. Потребность в финансировании инфраструктуры для них учтена в проекте новой редакции госпрограммы развития Арктики", - приводятся в сообщении слова министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова.

По словам Козлова, соотношение частных и бюджетных инвестиций в рамках этих проектов составляет 10 к 1.

По данным пресс-службы, на инфраструктурную поддержку могут рассчитывать четыре инвестпроекта из Мурманской области ТОР: строительство терминала навалочных грузов в морском порту Мурманск (ООО "Морской терминал Тулома"), освоение месторождения металлов платиновой группы Федорова Тундра (инвестор - ЗАО "Федорово Рисорсес"), строительство завода по выращиванию смолта лосося и малька озерной форели (ООО "Русское море") и строительство нефтебазы в морском порту Витино Мурманской области (ООО "Норд Стар"). Эти проекты соответствуют требованиям для получения федеральной поддержки.

По отмечается на сайте Министерства РФ развитию Дальнего Востока и Арктики, с 28 августа все желающие предприниматели смогут получить статус резидента Арктической зоны Российской Федерации. Пакет федеральных законопроектов, предусматривающий обширный спектр налоговых льгот и неналоговых преференций, подписан Президентом РФ, а в начале сентября Минвостокразвития России планирует провести "День арктического инвестора" в формате ВКС с первыми резидентами Арктической зоны из всех регионов.