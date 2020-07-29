"Транснефть" планирует инвестировать в Пермский край около 17,3 млрд рублей до 2024 года

ПЕРМЬ, 29 июля. /ТАСС/. Компания "Транснефть" планирует увеличить объем инвестиций в Пермский край почти на 5,5 млрд рублей и вложить в регион около 17,3 млрд рублей до 2024 года. Об этом журналистам в среду сообщила пресс-служба администрации губернатора и правительства региона.

"Общий объем инвестиций компании ["Транснефть"] на территории Пермского края в 2017-2019 годах составил 11,85 млрд рублей. Планируемый объем инвестиций в 2020-2024 годах - около 17, 3 млрд рублей", - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, в реестр основных видов продукции, применяемой "Транснефтью", включена продукция восьми производителей Пермского края.

В ходе рабочей поездки в Пермь вице-президент компании Павел Ревель-Муроза сообщил, что за полтора года "Транснефть" заключила с промышленными предприятиями Пермского края около 3,8 тыс. контрактов на поставку продукции для своих нужд на сумму более 4,5 млрд рублей. Как указано в информационной справке, предоставленной пресс-службой правительства Пермского края, в 2019 году "Транснефть" получила пермскую продукцию на сумму примерно 980 млн рублей, а в первом полугодии 2020 года - на более чем на 780 млн рублей. 16 компаний уже поставляют свою продукцию для корпорации. Еще примерно 20 компаний готовы предоставить новую продукцию, не используемую ранее "Транснефтью".

О компании

"Транснефть" - одна из крупнейших трубопроводных компаний в мире и инфраструктурных компаний РФ. Основное направление деятельности - оказание услуг в области транспортировки нефти и нефтепродуктов, а также обеспечение высокого уровня надежности, промышленной и экологической безопасности систем магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. Компания обеспечивает транспортировку более 80% всей добываемой в России нефти и около 30% производимых в России нефтепродуктов. Протяженность магистральных трубопроводов, которой располагают "Транснефть" и ее дочерние общества - свыше 68 тыс. км, в систему транспортировки входит более 500 насосных станций. Объем транспортировки нефти в 2019 году составил 485 млн тонн, объем транспортировки нефтепродуктов - 37,9 млн тонн.