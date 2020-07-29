С программой кешбэка на Кавминводах ожидают рост туристического потока

"Прямая поддержка туристов, не бизнеса, не санаториев, а простых наших россиян, которые едут отдыхать, путем возврата им на карту кешбэка - это очень важно. Все мы будем чувствовать, что нам государство возвращает деньги, и это поможет нам лишний раз принять решение, что нужно ехать смотреть нашу огромную страну. Уверен, что это будет способствовать росту туризма, поскольку это основная задача, которая стоит перед туристическими городами, регионами, перед нашим городом", - сказал Моисеев.

Он отметил, что эта программа поможет развитию внутреннего туризма в стране, а жители смогут побывать в тех местах, которых никогда еще не были. "Туристические направления увеличивают спрос на туристические услуги, и за этим растет цена. Поэтому те туристические районы, которые не поддерживаются государством, они имеют ограничения по развитию. Это показала ситуация во всем мире", - добавил глава города-курорта.

Моисеев подчеркнул, что в туристических городах особый путь развития. "Важность туризма в том, что мы не продаем ни нефть, ни газ, ни лес, мы продаем место пребывания, то, что человек видит глазами, продаем досуг, который есть у нас, оздоровление, мы - бальнеологический термальный курорт. И эти ресурсы, которые не только возобновляемы, а при хорошем хозяйском к ним отношении - они вечные. А это источник роста всего нашего региона, всего туристического сектора страны", - пояснил собеседник агентства.

Он выразил надежду, что подобная практика будет продолжена. "Надеюсь, что поддержка туристической отрасли в разных формах будет расширяться", - добавил мэр Железноводска.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому российским туристам компенсируют от 5 тыс. до 15 тыс. рублей за путешествия по России. На эти цели будет выделено 15 млрд рублей, получить кешбэк смогут около 3 млн туристов. Президент России Владимир Путин ранее потребовал форсировать развитие внутреннего туризма. Глава государства предложил бизнесу формировать привлекательные маршруты и открывать новые туристические направления в стране.