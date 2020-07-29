Туроператоры сообщают о росте цен на отдых в Турции для россиян

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Цены на отдых в Турции для россиян на этой неделе начали расти по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщила на онлайн-конференции в ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Если буквально несколько дней назад стоимость отдыха с заездами 10 августа в Анталье или Аланье была сопоставима с прошлым годом, и даже чуть ниже, то с ростом спроса, с увеличением количества бронирований совершенно очевидно, что цены меняются, они растут", - сказала Ломидзе.

Стоимость туров в Турцию в бюджетном сегменте сейчас сопоставима с уровнем прошлого года, либо чуть выше, хотя неделю назад цены были ниже прошлогодних, сообщила руководитель АТОР. А в среднем и дорогом сегменте стоимость туров в Трцию на 10% выше, чем годом ранее, отметила Ломидзе.

"Дальнейшее увеличение цены тоже возможно при сохранении такого высокого спроса и при том объеме бронирований, который увеличивается каждый день", - прогнозирует она.

В основном россияне приобретают туры продолжительностью семь или 10 дней, особой популярностью пользуются четырехзвездочные отели, сообщила исполнительный директор АТОР.