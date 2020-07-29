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В комитете Думы поддерживают "алкозамки", но призывают открыто исследовать их работу

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич считает, что новая система может быть эффективной на каршеринговых авто

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Инициатива по внедрению в автомобили "алкозамков" нужная, однако ее реализация пока вызывает много вопросов. Такое мнение высказал в среду в беседе с корреспондентом ТАСС член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич ("Единая Россия").

"С медицинской точки зрения, нынешняя ситуация, когда водитель раз в 10 лет проходит медосвидетельствование - несовершенна, так как за 10 лет в жизни может произойти разное. К тому же при освидетельствовании выявляется только алкогольная зависимость, хотя за руль в состоянии опьянения садятся не только зависимые от спиртного. В этом смысле установка "алкозамков" может частично решить проблему", - отметил Менделевич.

Однако, по его словам, реализация идеи "алкозамков" вызывает некоторые вопросы. Так, отмечает депутат, неизвестно, насколько эти замки корректно улавливают пары алкоголя и какие на этот счет были проведены исследования. "Во-вторых, где гарантия, что замок ловит пары именно водителя, а не пассажира. Нужны научные исследования и разработки, результаты которых будут в открытом доступе", - уверен Менделевич.

Он считает, что новая система может быть эффективной на каршеринговых авто. Но при этом все равно остается открытым вопрос, за чей счет будет установлено данное нововведение и кто будет проверять, что пары в авто именно водителя, а не тех, кто помог ему завести машину.

Минпромторг России планирует до конца текущего года разработать "концепцию внедрения в массовое потребление" "алкозамков", способных блокировать зажигание при выявлении алкоголя в выдохе водителя, сообщил ранее в среду "Коммерсант" со ссылкой на протокол совещания в министерстве по вопросам оснащения такими замками автомобилей.

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