В комитете Думы поддерживают "алкозамки", но призывают открыто исследовать их работу

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Инициатива по внедрению в автомобили "алкозамков" нужная, однако ее реализация пока вызывает много вопросов. Такое мнение высказал в среду в беседе с корреспондентом ТАСС член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич ("Единая Россия").

"С медицинской точки зрения, нынешняя ситуация, когда водитель раз в 10 лет проходит медосвидетельствование - несовершенна, так как за 10 лет в жизни может произойти разное. К тому же при освидетельствовании выявляется только алкогольная зависимость, хотя за руль в состоянии опьянения садятся не только зависимые от спиртного. В этом смысле установка "алкозамков" может частично решить проблему", - отметил Менделевич.

Однако, по его словам, реализация идеи "алкозамков" вызывает некоторые вопросы. Так, отмечает депутат, неизвестно, насколько эти замки корректно улавливают пары алкоголя и какие на этот счет были проведены исследования. "Во-вторых, где гарантия, что замок ловит пары именно водителя, а не пассажира. Нужны научные исследования и разработки, результаты которых будут в открытом доступе", - уверен Менделевич.

Он считает, что новая система может быть эффективной на каршеринговых авто. Но при этом все равно остается открытым вопрос, за чей счет будет установлено данное нововведение и кто будет проверять, что пары в авто именно водителя, а не тех, кто помог ему завести машину.

Минпромторг России планирует до конца текущего года разработать "концепцию внедрения в массовое потребление" "алкозамков", способных блокировать зажигание при выявлении алкоголя в выдохе водителя, сообщил ранее в среду "Коммерсант" со ссылкой на протокол совещания в министерстве по вопросам оснащения такими замками автомобилей.