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Запасы нефти в США за неделю снизились на 10,6 млн баррелей

На 24 июля они составили 525,969 млн баррелей

ТАСС, 29 июля. Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю снизились на 10,611 млн баррелей и на 24 июля 2020 года составили 525,969 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.

При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов на 450 тыс. баррелей.

На 17:34 мск стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне находилась на уровне $44,08 за баррель, что на 1,08% выше уровня закрытия предыдущих торгов, а нефть сорта WTI росла на 0,9% - до $41,41 за баррель.

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