Минфин США ввел санкции против сына Асада и дивизии сирийской армии

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты ввели санкции против четырех граждан Сирии, в том числе сына президента страны Башара Асада Хафеза, а также 10 организаций, среди которых 1-я танковая дивизия Сирийской арабской армии. Об этом сообщила в среду пресс-служба Минфина США.

Санкции были введены совместно американским Минфином и Госдепартаментом США. Часть из них была задействована в рамках нового американского "закона Цезаря", вступившего в силу 17 июня. В частности, один сирийский бизнесмен и девять организаций были внесены в черный список за "обогащение сирийского режима посредством деятельности в сфере строительства недвижимости класса люкс".

"Инвестиции коррумпированных бизнесменов, имеющих связи с Асадом, в недвижимость класса люкс стали возможными за счет насильственного перемещения невинных гражданских лиц, и они [бизнесмены] также ухудшают ситуацию с притеснением сирийского народа", - утверждает министр финансов США Стивен Мнучин.

В список также был внесен сын сирийского президента Хафез Асад 2001 года рождения. Санкции были введены против 1-й танковой дивизии Сирийской арабской армии и ее командующего Зухейра Тауфика Асада, а также его сына Карама Асада.