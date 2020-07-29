Минпромторг призвал активизировать включение участников рынка шин и духов в маркировку

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Минпромторг РФ призвал активизировать подключение к системе маркировки товаров участников рынка шин и парфюмерии. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по итогам совещания замминистра Виктора Евтухова с российскими регионами по маркировке.

"В Минпромторге рекомендовали активизировать регистрацию дистрибуторов и розницы в маркировке шин и парфюмерии", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Евтухов рассказал о проведенной работе с ассоциациями производителей шин и парфюмерии с целью активного информирования о маркировке.

Согласно постановлению правительства, обязательной для духов и туалетной воды маркировка будет с 1 октября, с 1 ноября - для шин и покрышек. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.