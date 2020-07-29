Ремонт первого дорожного объекта по нацпроекту в Мурманской области завершен раньше срока

МУРМАНСК, 29 июля. /ТАСС/. Ремонт первого дорожного объекта в Мурманской области по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" завершен почти на месяц раньше установленного контрактом срока. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Шестикилометровый участок трассы Умба-Варзуга подрядчик отремонтировал раньше установленных контрактом сроков. На отремонтированном участке подрядчик провел работы по расчистке полосы отвода, укреплению обочин, уложил два слоя асфальта и нанес разметку", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что срок сдачи объекта, установленный контрактом, был назначен на 28 августа, по оценке службы технического надзора, объект полностью соответствует всем необходимым показателям по безопасности, гарантийный срок составляет 4 года.

"Работы выполнены качественно, уложенный асфальт прошел проверку лаборатории Мурманскавтодора, замечаний у нас нет. Стоимость составила порядка 51 миллиона рублей, направление (Умба-Варзуга) популярно среди туристов и жителей области, поэтому мы прорабатываем планы по дальнейшему ремонту трассы", - приводятся в сообщении слова министра транспорта Мурманской области Артема Гришина.

Всего в 2020 году на территории Мурманской области в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" будет приведено в порядок более 60 км дорог, из которых более 19 км - на территории Мурманской агломерации. В Мурманске по нацпроекту работы будут проведены на 27 объектах улично-дорожной сети, еще пять отремонтируют в Коле. Финансирование национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Мурманской области в 2020 году из бюджетов всех уровней составляет более 1,3 млрд рублей.