Инфляция в России остается нулевой вторую неделю подряд

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Инфляция в России в период с 21 по 27 июля оказалась нулевой вторую неделю подряд, свидетельствуют данные Росстата.

С начала июля потребительские цены выросли на 0,4%, с начала года - на 3%.

В годовом выражении инфляция в РФ на 27 июля (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) сложилась на уровне около 3,55%.

Продовольственные товары

За отчетный период в категории продовольственных товаров наиболее заметно выросли цены на сахар - на 1,2%. При этом подорожание на 2% и более было отмечено в 22 субъектах РФ, в том числе в Амурской области - на 6,4%, Севастополе и Тамбовской области - на 5,4% и 5,3% соответственно. В свою очередь, сахар стал дешевле на 1,3% в Рязанской области и на 1,2% в Алтайском крае.

Среди остальных продуктов питания выросли цены на свинину - на 0,9%, подсолнечное масло, сметану, пшеничную муку, соль и печенье - на 0,3%, мясные консервы, маргарин, сычужные сыры, хлеб, макароны и черный чай - на 0,2%. Пшено подешевело на 0,4%, куриное мясо и гречка стали дешевле на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 1,1%, в том числе на помидоры - на 5,4%, картофель - на 4,4%, лук репчатый - на 3,2%, огурцы - на 2,5%, капусту - на 1,2%. В то же время морковь подорожала на 1,9%, а яблоки - на 0,7%.

Непродовольственные товары и медикаменты

По данным статистического ведомства, в группе наблюдаемых медикаментов подорожали бромгексин, линекс, флуоцинолона ацетонид, троксерутин - на 0,2%, валокордин и ренни - на 0,1%. При этом цены на метамизол натрия (анальгин отечественный), офтан катахром и алмагель снизились на 0,1%.

За прошедшую неделю туалетное мыло и зубные щетки выросли в цене на 0,4%, зубная паста - на 0,3%, пеленки и стиральный порошок - на 0,2%, хозяйственное и сухие корма для животных - на 0,1%. В свою очередь детские подгузники подешевели на 0,1%.

Из остальных непродовольственных товаров на 0,5% подорожали шампуни, на 0,2-0,4% - костюмы спортивные, брюки из джинсовой ткани и кроссовые туфли для детей, сорочки для мальчиков, майки, футболки мужские, сигареты с фильтром отечественные. Цены на электропылесосы напольные и смартфоны снизились на 0,3% и 0,2% соответственно.

Цены на бензин автомобильный выросли на 0,1%, на дизельное топливо - не изменились.

Одновременно с этим, на 0,1-0,4% увеличились тарифы на горячее и холодное водоснабжение, а также отопление, водоотведение и сжиженный газ.