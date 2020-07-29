СМИ: в США могут начать расследование против Visa и Mastercard за поборы ретейлеров

НЬЮ-ЙОРК, 29 июля. /ТАСС/. Федеральная резервная система (ФРС, Центробанка) может провести расследование в отношении таких платежных систем, как Visa и Mastercard, в связи с жалобами на чрезмерно высокие сборы с розничных продавцов во время пандемии коронавируса нового типа. Об этом сообщил в среду портал Business Insider.

Согласно публикации, сенатор Ричард Дурбин (демократ от штата Иллинойс) направил в ФРС письмо, обратив внимание на то, что американские ретейлеры, находящиеся и так в тяжелом положении из-за вынужденной приостановки торговли во время пандемии, вынуждены платить чрезмерно высокие сборы за проведение операций по дебетовым картам. Их объем существенно возрос из-за снижения объема выплат наличными средствами. При этом такие системы, как Visa и Mastercard, воспользовавшись моментом, установили непомерно высокие для розничных продавцов сборы на подобные операции.

Как поясняет портал, американские законы традиционно разрешают ретейлерам самостоятельно определять, через какие системы проводить оплаты покупателями товаров и услуг. Один из подзаконодательных актов, вступивший в силу в 2010 году, устанавливает предел сбора, который банки взимают за подобные операции. Для ретейлеров был установлен режим благоприятствования, который позволял им проводить платежи сразу по нескольким каналам и при этом перечислять Visa и Mastercard льготно низкий сбор. Упомянутые платежные системы сейчас нарушают это правило, убежден сенатор Дурбин.

Как подсчитало агентство деловых новостей Bloomberg, последствия пандемии вызванного коронавирусом заболевания спровоцировали в США самое высокое число крупных банкротств со времен глобального финансового кризиса 2008 года. По данным агентства, в мае 2020 года в США 27 компаний объявили себя банкротом и попросили о защите от кредиторов на основании одного из пунктов американского закона о банкротстве, позволяющего проводить реорганизацию деятельности. Рекордным по этому показателю остается май 2009 года, когда в Соединенных Штатах разорились 29 частных компаний. Агентство в своих подсчетах учитывало только те предприятия, задолженность которых составляла не менее $50 млн.