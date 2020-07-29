Перевозки группы "Аэрофлот" в первом полугодии упали на 54,2%

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" (включает авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа" и "Аврора") в первом полугодии снизила перевозки на 54,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 12,9 млн пассажиров. При этом в июне показатель упал на 79,1% в годовом выражении - до 1,2 млн пассажиров, следует из сообщения группы.

Головная авиакомпания группы - "Аэрофлот" - в первом полугодии 2020 года перевезла 7,8 млн пассажиров, что на 56,1% ниже, чем годом ранее. В июне перевозки компании упали на 84,2% - до 523 тыс. пассажиров.

"На операционные результаты шести месяцев и июня 2020 года повлияла динамика спроса и значительные ограничения на полеты, связанные с распространением коронавирусной инфекции в мире. Остановка регулярных международных рейсов, ограничения на передвижения по России и опасения пассажиров совершать перелеты повлияли на снижение показателей", - отмечается в сообщении.

Пассажиропоток группы на международных направлениях в первом полугодии 2020 года сократился на 64% - до 4,57 млн человек, авиакомпании "Аэрофлот" - на 62,7%, до 3,48 млн человек.

Что касается внутренних перевозок по РФ, то за январь - июнь группа перевезла 8,36 млн пассажиров (-46,1%), авиакомпания "Аэрофлот" - 4,33 млн человек (-48,9%).

За отчетный период группа выполнила 120,9 млн рейсов (-43,8%). На международных направлениях было выполнено 38,11 тыс. рейсов, в том числе более 30,85 тыс. рейсов - авиакомпанией "Аэрофлот".