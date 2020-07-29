МЭР скоординирует усилия властей и бизнеса для развития Дербента как туристического центра

ДЕРБЕНТ /Республика Дагестан/, 29 июля. /ТАСС/. Перечень мероприятий для координации усилий властей разного уровня и бизнеса будет сформирован для создания туристического центра мирового уровня в Дербенте - одном из древнейших городов России, который ежегодно привлекает десятки тысяч туристов. Об этом в среду в ходе рабочей поездки в Дагестан заявил первый замглавы Минэкономразвития РФ Михаил Бабич.

"Городов с такой историей и с таким потенциалом у нас не так много, и Дербент по-настоящему может быть точкой развития туристической отрасли не только для России, но и в контексте международного туризма, потому что это жемчужина мировой истории. И наша работа сегодня в Дербенте посвящена прежде всего тому, чтобы еще раз посмотреть, что нужно сделать совместными усилиями, потому что у нас есть партнеры, которые готовы с учетом усилий федеральных властей, региональной власти, правительства республики, естественно, администрации Дербента <...> сделать Дербент центром развития и Кавказа, и Юга России, и всей нашей туристической отрасли России", - сказал Бабич.

По его словам, будет сформирован перечень мероприятий, который позволит координировать действия властей всех уровней и бизнеса, заинтересованного в участии в проекте. "Целью нашего совещания будет формирование сквозного перечня мероприятий, графиков наших действий, того, что синхронизирует усилия всех участников этого процесса: и государственных органов власти как федеральных, так и региональных, и, соответственно, потенциальных инвесторов, которые готовы сегодня в этом участие принимать", - подчеркнул Бабич.

Первый замминистра экономического развития напомнил, что в соответствии с поручениями президента РФ ранее был утвержден перечень мероприятий по развитию инфраструктуры Дербента. По словам Бабича, остается невыполненным поручение по развитию улично-дорожной сети. "[Рассмотрим], в какой стадии находится этот вопрос, проектно-сметная документация, заявка, которая должна была быть подана в министерство строительства и все остальные процедуры, которые должны сопутствовать тому, чтобы решение данной задачи получило соответствующее федеральное софинансирование", - сказал он.

Как напомнил мэр города Хизри Абакаров, Дербент является историческим поселением федерального значения, объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, и имеет ряд нерешенных проблем. "Это проблемы с инженерной инфраструктурой, низкий уровень водоснабжения, неудовлетворительная экологическая ситуация на побережье городского округа и неразвитая <…> инфраструктура", - сказал он.

Вместе с тем мэр представил делегации Минэкономразвития существующий план развития города, в частности, проекты по реконструкции центральных улиц и центрального парка, строительства набережной, социальных объектов, канатной дороги. "Проекты, которые мы предлагаем, они должны способствовать [развитию города]. Низкое качество жилого фонда, среднее качество городской среды по рейтингу Минстроя РФ - у нас 158 баллов из 360. И низкий коэффициент обеспеченности общественной [инфраструктуры]. Этот тот опорный план, от которого мы сейчас отталкиваемся", - отметил Абакаров.

О мастер-плане Дербента

Осенью 2019 года консорциум под лидерством компании "Новая земля" стал победителем конкурса на разработку мастер-плана Дербента. Предложенный план развития рассчитан до 2040 года. Он предполагает создание новой "туристической мили" в центре города, которая соединит цитадель Нарын-Кала и исторический центр Дербента с морем и набережной. Кроме того, предполагается создание двух новых жилых районов на юге и севере города со среднеэтажной застройкой и социальной инфраструктурой внутри каждого из районов, а также промышленно-логистического кластера, куда будут вынесены все ныне существующие в центральной части промышленные площадки.

В конце 2018 года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить предложения о переходе крупных городов от генерального плана к документу, определяющему стратегические направления градостроительного развития города. Первым городом, который решил разработать мастер-план развития в соответствии с международными стандартами, стал Дербент - один из древнейших городов, расположенный на побережье Каспийского моря.

Один из древнейших городов России и мира Дербент находится на побережье Каспийского моря, в 2015 году он отпраздновал свое 2000-летие. Поселение на данной территории существовало более 5 тыс. лет назад. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента, в список Всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур. Сейчас Дербент - второй по величине город Дагестана с населением более 120 тыс. человек и площадью 70 кв. км.