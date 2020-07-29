Власти Карелии намерены создать технопарк по переработке пищевой продукции

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 июля. /ТАСС/. Специализацией следующего технопарка в Карелии станет переработка пищевой продукции. Площадка будет заниматься, в том числе переработкой форели и дикоросов, сообщил журналистам во вторник вице-премьер правительства республики Дмитрий Родионов по итогам визита госсекретаря Союзного государства Григория Рапорта в Петрозаводск.

"В перспективе у нас планы открытия технопарка по переработки пищевой продукции, потому что мы знаем, что Карелия - это 70% российской форели, это огромные запасы ягод, которые перерабатывают", - сказал Родионов.

В августе начнется отбор резидентов для первого технопарка в России в сфере камнеобработки "Южная промзона", созданного в Петрозаводске. Сейчас на площадке ведется монтаж иностранного оборудования. По словам Родионова, в 2020 году в технопарк должны прийти первые восемь резидентов, создав 100 рабочих мест, при этом от потенциальных инвесторов получено уже более 40 заявок.

"Цель привлечения резидентов и их отбора - это не [выбрать того,] кто больше предложит [цену] аренды. Это все-таки национальные проекты: базовый критерий привлечения резидентов - это кто больше создаст рабочих мест, заработная плата на каждое рабочее место. Мы понимаем, что нам нужна официальная заработная плата, не ниже, чем по отрасли. Эти критерии являются решающими при отборе резидентов в технопарк", - добавил Родионов.

Промышленная площадка в Петрозаводске "Южная промзона" создана в ходе реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Ее площадь составляет свыше 14,8 тыс. кв. м с готовой инфраструктурой для размещения малых и средних предприятий. Общая стоимость проекта составила 516,2 млн рублей, из них 404,6 млн рублей - субсидии регионального и федерального бюджетов.