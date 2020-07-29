Новый департамент будет создан в Минприроды России

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Департамент по вопросам, связанным с цифровизацией, будет создан в Минприроды России, сообщает пресс-служба министерства.

"Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому количество структурных подразделений Минприроды России, департаментов, увеличивается с 12 до 13. Новый департамент будет осуществлять деятельность по вопросам, связанным с цифровизацией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что курировать работу структурного подразделения будет заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Елена Панова.