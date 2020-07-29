Программа газификации Пензенской области до 2025 года оценивается в более 1 млрд рублей

ТАСС, 29 июля. Инвестиции в рамках программы развития газоснабжения и газификации Пензенской области до 2025 года планируются в более 1 млрд рублей. Об этом сообщается на официальном портале правительства региона по итогам обсуждения губернатором Иваном Белозерцевым условий реализации программы с представителями компании "Газпром межрегионгаз".

"В рамках "Программы развития газоснабжения и газификации Пензенской области на период 2021-2025 годов", утвержденной губернатором Пензенской области и направленной на согласование председателю правления ПАО "Газпром", планируются инвестиции в развитие газификации Пензенской области в объеме 1 032,9 млн рублей", - говорится в сообщении.

В частности, намечено строительство газопровода высокого давления протяженностью 12 км от города Сурска до села Средняя Елюзань, а также к ряду производственных и жилых объектов.

За последние 15 лет ПАО "Газпром" ввело в эксплуатацию 18 объектов на территории региона, в том числе газопроводы, обеспечивающие малые населенные пункты в Вадинском, Наровчатском, Никольском, Сосновоборском, Каменском районах. Построены газопроводы для крупных промышленных площадок, агропромышленных комплексов и жилых районов.