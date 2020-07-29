"Норникель" ввел для сотрудников ключевые экологические показатели эффективности

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. "Норникель" ввел для сотрудников ключевые показатели эффективности, которые увязаны с воздействием деятельности компании на окружающую среду. Об этом говорится в сообщении компании по итогам заседания совета директоров.

"Совет директоров отметил введение для сотрудников "Норникеля" ключевых показателей эффективности, увязанных с воздействием на окружающую среду (экологические КПЭ), а также решение президента компании Владимира Потанина возглавить новый комитет по рискам", - отмечается в сообщении.

Кроме того, представитель "Русала" (второй после "Интерроса" акционер "Норникеля") в совете директоров ГМК Максим Полетаев "подчеркнул, что по тем вопросам, которые он сам и "Русал" адресовали руководству "Норникеля", есть положительные результаты".

"Русал" ранее заявлял о необходимости изменения управленческой команды "Норникеля" и переезда топ-менеджмента в Норильск в связи с аварией на ТЭЦ Норильска

ГМК уже объявила о ряде структурных и кадровых изменений, в том числе о создании комитета по рискам, который возглавит президент ГМК Владимир Потанин.