Минвостокразвития подготовило механизм защиты от преднамеренного банкротства компаний ДФО

ТАСС, 29 июля. Минвостокразвития разработало механизм, который позволит не допускать преднамеренного банкротства стратегических предприятий Дальнего Востока и злоупотреблений при рассмотрении таких дел. Об этом сообщает в среду пресс-служба министерства.

"Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики подготовило законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" в части установления особенностей банкротства организаций, имеющих стратегическое значение для социально-экономического развития Дальнего Востока", принятие которого позволит защитить дальневосточные предприятия от преднамеренного банкротства и злоупотреблений при рассмотрении дел о банкротстве этих компаний", - говорится в сообщении.

Так, для стратегических организаций предлагается предусмотреть особый порядок подачи заявления о банкротстве в арбитражный суд, а также закрепить особенности проведения процедур. Например, в процессе рассмотрения дел могут применяться все предусмотренные федеральным законом процедуры (наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство), за исключением мирового соглашения. "В ходе процедур банкротства стратегических организаций Дальнего Востока общее собрание кредиторов не созывается. Это предусмотрено для того, чтобы снизить роль возможных недобросовестных кредиторов", - добавляют в министерстве.

Контрольная роль в процедурах банкротства таких предприятий возложена на правительственную комиссию по вопросам развития макрорегиона. Согласно законопроекту, лица, намеревающиеся подать заявление о банкротстве стратегической для ДФО организации, должны предварительно получить согласие правкомиссии. Это позволит уже на начальном этапе защитить предприятия от необоснованных требований. Правкомиссия также получит полномочия принимать ключевые решения при рассмотрении дел о банкротстве.

Кроме того, для предотвращения обстоятельств, которые могут привести к банкротству, предполагается предусмотреть для дальневосточных стратегических предприятий специальные меры поддержки. В частности, планируется установить особый порядок закупки товаров, работ, услуг у этих компаний, а также применять льготы по налогу на прибыль в части, подлежащей зачислению в федеральный бюджет. Согласно законопроекту, перечень стратегических предприятий будет утверждать правкомиссия.

"Подготовленный Минвостокразвития законопроект будет играть особую роль в период восстановления экономики в посткарантинный период, поскольку мы предлагаем новый правовой прецизионный инструмент, более гибкий и точный, позволяющий по смыслу оказать поддержку более широкому кругу предприятий на Дальнем Востоке. Но не менее важно, что предлагаемый механизм позволит защитить простых людей: не оставить без работы и зарплаты сотрудников предприятий, не лишить важных товаров их потребителей", - отметил глава Минвостокразвития Александр Козлов.