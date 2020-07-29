WSJ: в Сенате США раскритиковали аукционные дома за сделки с братьями Ротенбергами

НЬЮ-ЙОРК, 29 июля. /ТАСС/. Один из подкомитетов Сената США в своем докладе раскритиковал аукционные дома за сделки с лицами, находящимися под санкциями, которые действуют в отношении России. Об этом сообщает в среду газета The Wall Street Journal.

По ее информации, подкомитет по расследованиям в комитете Сената США по вопросам внутренней безопасности и правительственным ведомствам на протяжении двух лет изучал, как выполняются рестрикции. В докладе, подготовленном по распоряжению сенаторов Роба Портмана (республиканца от штата Огайо) и Тома Карпера (демократа от штата Делавэр) "содержится резкая критика в адрес аукционных домов и арт-дилеров за то, что они мало что предпринимают для проверок или для того, чтобы не допустить к операциям по приобретению предметов искусств в США лиц, в отношении которых введены санкции", пишет издание.

Согласно данным газеты, сенаторы в том числе рассмотрели сделки с участием предпринимателей Аркадия и Бориса Ротенбергов по приобретению произведений искусства на аукционах. The Wall Street Journal отмечает, что США ввели санкции в отношении Ротенбергов в марте 2014 года, однако вскоре после этого они через своего представителя приобрели 10 произведений искусства на сумму $6,8 млн, в том числе произведения основоположника кубизма Жоржа Брака (1882-1963) и Марка Шагала (1887-1985), одного из самых известных представителей художественного авангарда, а впоследствии - и работу бельгийского художника Рене Франсуа Гилена Маргитта за $7,5 млн. Газета также приводит информацию о сделках Ротенбергов "с предметами искусства и антиквариата" на сумму 18,4 млн.

Издание напоминает, что компаниям на территории США запрещено "осуществлять какие-либо финансовые операции с лицами, находящимися под санкциями", а нарушители "могут быть подвергнуты крупным штрафам или даже тюремному заключению". По данным газеты, представители аукционных домов заявили, что строго соблюдают режим санкций, выразили готовность сотрудничать с представителями американских властей и отметили, что не знали, кто именно участвует в аукционах.

По информации издания, представитель Ротенбергов назвал утверждения, содержащиеся в сенатском докладе, "полностью абсурдными". "Все операции с произведениями искусства, осуществлявшиеся членами семьи Ротенбергов или в их интересах, были открытыми, исключительно в законных личных целях и всегда [проводились] на рыночных условиях", - приводит "Уолл-стрит джорнэл" выдержку из заявления.