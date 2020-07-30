Биржевые индексы в США выросли на фоне сохранения базовой процентной ставки

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли в среду к закрытию торгов на фоне новостей о сохранении базовой процентной ставки на уровне 0-0,25% годовых. Соответствующие данные приводятся на сайте торговой площадки.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 160,29 пункта (0,61%), до отметки 26 539,57 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 40 пунктов (1,24%), до отметки 3 258,44. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 140,85 пункта (1,35%), до уровня 10 542,94 пункта.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на $0,22, до $41,32 за баррель.

Глава Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл в среду на пресс-конференции заявил, что финансовый регулятор в текущей ситуации не собирается повышать базовую процентную ставку. Он добавил, что ФРС сосредоточена на оказании поддержки американской экономике в условиях пандемии коронавируса.