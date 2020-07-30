Трамп заявил, что США не утратят позиции доминирующей силы в сфере энергетики

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не утратят позиции доминирующей силы на мировом энергетическом рынке. С таким утверждением выступил 29 июля президент США Дональд Трамп.

"Впервые за почти 70 лет мы превратились в нетто-экспортера энергоресурсов. И Соединенные Штаты теперь являются производителем номер один нефти и природного газа в мире. Чтобы гарантировать сохранение нами этого доминирующего положения и в далеком будущем - мы никогда не утратим это положение - моя администрация объявляет сегодня о том, что разрешения на экспорт американского сжиженного природного газа продлеваются до 2050 года включительно", - заявил американский лидер, выступая в Мидленде (штат Техас).

Кроме того, Трамп пообещал, что США также будут являться мировым лидером в плане защиты окружающей среды. "Одновременно мы решительно защищаем свою окружающую среду. Загрязнение воздуха существенно уменьшилось с тех пор, как я пришел к власти. Пока другие страны загрязняют воздух и океаны мира, мы никогда не прекратим быть лидером в защите своей окружающей среды", - сказал глава американской администрации.

При этом он подверг критике природоохранную деятельность России, Китая и Индии. "Китай не заботится о своем воздухе. Говоря справедливо, Индия не заботится о своем воздухе. Россия не заботится о своем воздухе", - утверждал Трамп.

Комментируя решения президента, в Минэнерго США пояснили, что речь идет о продаже американского СПГ странам, с которыми не заключены двусторонние соглашения о свободной торговле. До этого власти США продлевали упомянутые разрешения только на 20 лет.