Титов предложил пересмотреть правила страхования пассажиров для перевозчиков

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов просит разрешить предприятиям-перевозчикам изменять условия страхования пассажиров с учетом фактического числа перевезенных людей, которое снизилось из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в письме бизнес-омбудсмена зампреду Банка России Владимиру Чистюхину.

"С учетом роли Банка России как регулятора страхового рынка, буду признателен за направление позиции Банка России по данному вопросу (в части отношения к изменению методики определения страховой премии для установления более экономически обоснованного ее размера), что крайне актуально для предпринимателей в связи с последствиями пандемии коронавирусной инфекции", - говорится в письме, выдержку из которого привела ТАСС пресс-служба Титова.

Титов предлагает разрешить микропредприятиям и индивидуальным предпринимателям использовать статистические данные для введения справедливого уровня тарифа на страхование, а также "дать возможность перевозчикам по согласованию со страховщиками изменять условия договоров страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров, заключенных в начале 2020 года, вплоть до возврата части страховой премии".

По данным пресс-службы, ранее в адрес бизнес-омбудсмена поступило обращение союза Ассоциаций автоперевозчиков и предпринимателей "Регионы", в котором сообщалось о завышенных тарифах на страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров.

Авторы указали, что сейчас Национальным союзом страховщиков ответственности (НССО) для перевозчиков, являющихся индивидуальными предпринимателями или микропредприятиями введен запрет на применение статистических данных для расчетов страховой премии. Расчет осуществляется на основании "расчетного количества пассажиров". В формуле учитывается "количество мест для сидения, предусмотренное конструкцией транспортного средства" и количество транспортных средств, принадлежащих перевозчику. Размер страховой премии в этом случае, как сообщили авторы обращения, может быть гораздо больше, чем при предоставлении статистических данных о фактически перевезенных пассажирах.