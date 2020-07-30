Первую партию сибайков из Ярославской области отправят в Японию до октября

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Первая партия разработанных в Ярославской области водных велосипедов - сибайков отправят в Японию не позднее октября, к отгрузке готовятся 360 единиц техники. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ООО "Сибайк" Алексей Лукьянов.

"Подписан контракт, мы готовим к отгрузке первые 360 водных велосипедов в Японию. Сейчас мы заняты тем, чтобы привести маркировку товара в соответствие с их законодательством. В течение месяца-полутора поставка состоится, до октября", - сказал Лукьянов.

Продажей сибайков в Японии будет заниматься компания "Рятико". Как ранее сообщал Лукьянов, компания планирует продать не менее тысячи снарядов за первый год. Тестовая модель нового водного велосипеда представили ярославские инженеры в Японии. До пандемии коронавируса планировалось продемонстрировать сибайки на воде перед Олимпиадой в Токио.

Сибайк - разработка инженеров из Ярославской области, первую модель устройства создавали около пяти лет и представили в 2017 году на стенде региона на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Пловец с сибайком движется в воде с высокой скоростью в горизонтальном положении за счет вращения педалей. Сейчас компания производит две модели сибайков. Водным велосипедом могут пользоваться дети с 10 лет, пловцы любого веса.