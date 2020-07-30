Авиакомпания Hainan Airlines запустила рейс из Гуанчжоу в Боао на острове Хайнань

ХАЙКОУ /Китай/, 30 июля. /ТАСС/. Китайская авиакомпания Hainan Airlines запустила прямой рейс по направлению Гуанчжоу (южная провинция Гуандун) - Боао (провинция Хайнань). Как сообщила газета "Хайнань жибао", это позволит снизить нагрузку на два ключевых аэропорта острова, расположенных в административном центре Хайнаня - городе Хайкоу, а также в популярном курорте Санья. Первый рейс из Гуанчжоу в Боао прибыл 28 июля. Время полета составляет 1,5 часа.

Наряду с провинцией Гуандун 28 июля Hainan Airlines также запустила прямой перелет по направлению Пекин - Боао. Как ранее сообщила пресс-служба авиаперевозчика, по случаю запуска данного авиарейса вплоть до 31 августа будет действовать акция: каждый из пассажиров, купивших билеты онлайн, имеет право получить купон - денежный эквивалент на сумму 2 880 юаней (около $410). Его можно использовать при приобретении товаров в магазине беспошлинной торговли, расположенном в Боао.

Аэропорт, куда будут прибывать авиарейсы из Гуанчжоу и Пекина, расположен в небольшом населенном пункте Чжунъюань, в 15 км от которого находится Боао. Добраться туда можно на автобусе или такси.

Ежегодно в Боао проводится Азиатский экономический форум (АЭФ), который называют "восточным Давосом" - это крупная площадка для подписания важных соглашений, согласования позиций представителями деловых и правительственных кругов многих стран. АЭФ проводится с 2001 года, правительство КНР уделяет ему большое внимание, поскольку такой механизм способствует активизации международных контактов Пекина, усилению роли Китая на глобальной арене, утверждению принципов концепции "Человечества с единой судьбой", пропагандируемой китайскими властями.

В последние годы это регулярное комплексное мероприятие стало важным мостом, соединяющим КНР с внешним миром. Форум прошлого года собрал более 2 тыс. участников из 60 стран и регионов мира, в том числе из России. Среди гостей мероприятия были главы правительств Республики Корея, Лаоса, Люксембурга, Сан-Томе и Принсипи. Форум в этом году должен был пройти 24-27 марта, однако оргкомитет принял решение отменить мероприятие из-за пандемии.