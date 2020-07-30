Резидент Свободного порта Владивосток нарастит производство куриных яиц на Чукотке

ТАСС, 30 июля. Резидент Свободного порта Владивосток (СПВ), занимающийся разведением кур, намерен к 2021 году в 4 раза нарастить объем производства яиц на фабрике в самом северном городе России - Певеке. Расширение производства стало возможным за счет действия преференциального режима, сообщил ТАСС главный специалист по взаимодействию с резидентами управляющей компании территории опережающего развития "Чукотка" Павел Бакулин.

Стоимость продуктовой корзины на Чукотке самая высокая в России из-за того, что скоропортящиеся продукты питания доставляют в регион самолетами, их цена вырастает в несколько раз. Так, десяток куриных яиц в Певеке, на который распространяется действие режима СПВ, стоит около 400 рублей.

"Резидент СПВ реализует десяток яиц за 220 рублей: снизить себестоимость продукции позволяют получаемые налоговые льготы и пониженные страховые взносы, - сказал Бакулин. - Предприниматель намерен расширять производство и наращивать объемы выпускаемой продукции примерно в четыре раза, и это стало возможным во многом благодаря предоставляемым мерам поддержки. Так, проект резидента СПВ получил грант от Фонда социального развития "Купол" в размере 1,5 млн рублей и кредит в МСП Банке на сумму 8 млн рублей по сниженной процентной ставке".

Он добавил, что инвестор уже вложил в проект около 7 млн рублей, а расширение производства запланировано на 2021 год.

Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что уровень продовольственной безопасности необходимо повышать на Дальнем Востоке с помощью инвестиционных проектов, связанных с производством продуктов питания, отметив, что такие проекты должны иметь отдельную финансовую поддержку.

На Чукотке 52 проекта имеют статус резидентов ТОР, еще восемь - статус резидентов СПВ. Все они имеют государственные преференции. Среди основных - снижение налога на прибыль, освобождение от уплаты земельного налога и налога на имущество, беспошлинный и безналоговый ввоз, хранение, потребление иностранных товаров внутри ТОР, сокращенное время проведения контрольных проверок и другие.