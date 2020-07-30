ТПП России просит сделать Минэкономразвития вместо ЦБ регулятором лизинговой отрасли

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин просит сделать Минэкономразвития вместо Банка России регулятором лизинговой отрасли. Об этом говорится в письме первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову, копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

"Прошу рассмотреть предложение по смене на Минэкономразвития РФ предлагаемого регулятора лизинговой отрасли ко второму чтению законопроекта и возможность проведения в правительстве РФ широкого обсуждения реформы лизинговой отрасли с привлечением всех заинтересованным сторон", - написал Катырин.

Глава палаты напомнил, что 22 января 2019 года Госдума приняла в первом чтении проект федерального закона, внесенный правительством РФ, "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части регулирования деятельности специальных субъектов лизинговой деятельности". Он предусматривает наделение лизинговых компаний статусом некредитных финансовых организаций, которые попадают в сферу регулирования Банка России. По данным Катырина, сейчас законопроект находится в комитете Госдумы по финансовому рынку на доработке и подготовке ко второму чтению.

"Торгово-промышленная палата неоднократно проводила обсуждение законопроекта с руководителями российских лизинговых компаний, профессиональных лизинговых объединений, а также с руководителями предприятий - крупнейших лизингополучателей. По результатам многочисленных обсуждений [они] сошлись во мнении, что регулирующим, надзорным органом лизинговой отрасли должно быть Министерство экономического развития РФ, а не Центральный Банк РФ, как это предлагается первой редакцией законопроекта", - отмечается в письме.

Катырин пояснил, что регулирование отрасли Банком России несет риски для бизнеса, так как он "намерен перевести лизинговые компании в статус некредитных финансовых организаций, изменив тем самым правовую арендную основу лизинга на кредитные отношения якобы с целью обеспечения финансовой стабильности лизингового сектора". "Однако в этом случае с большой долей вероятности произойдет монополизация лизингового рынка, закрытие большинства малых и средних компаний, удорожание лизинга для конечного потребителя, появление дополнительных административных барьеров и нагрузок как для лизингодателей, так и для лизингополучателей", - пояснил глава ТПП.

По его словам, участники лизинговой отрасли отмечают, что "законопроект должен способствовать в первую очередь не установлению контроля ради стабильности, а напротив, дать широкие возможности лизингу для развития деятельности и усиливать его роль как элемента инвестиционной и промышленной политики".