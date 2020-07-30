Эксперты: спрос на ювелирные изделия в мире во II квартале упал до рекордного минимума

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Глобальный спрос на ювелирные изделия из золота во II квартале 2020 года упал на 53% - до беспрецедентно низкого уровня в 251 тонну. Это связано с нестабильностью в мире из-за COVID-19 и высокими ценами на золото, следует из отчета Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC) "Динамика спроса на золото".

По итогам I полугодия спрос на ювелирные изделия в мире снизился практически вдвое - до 572 тонн. Мировые рынки в этот период переживали ограничительные меры из-за пандемии, а потребителей сдерживали высокие цены на золото и снижение доходов, указывается в отчете.

При этом сроки восстановления спроса на ювелирные изделия пока неясны и их достаточно трудно предсказать, сообщил ТАСС директор по взаимодействию с рынками WGC Джон Маллиган. Этот вопрос зависит от многих факторов: укрепления экономики и доверия потребителей, большего оптимизма в отношении доходов и покупательной способности, стабильности в местных ценах на золото и большей доступности продукции из золота.

"Когда по крайней мере некоторые из этих факторов станут сигнализировать о возможном восстановлении, вероятно, будет наблюдаться неудовлетворенный спрос, который поддержит рынки ювелирных изделий. Но существенного восстановления в краткосрочной перспективе не ожидается", - подчеркнул Маллиган.

Спрос на золото

Пандемия COVID-19 негативно отразилась и на мировом спросе на золото, который в I полугодии снизился на 6% - до 2 076 тонн, следует из данных Всемирного совета по золоту. Инвестиции в золотые монеты и маленькие слитки сократились на 17%, до 397 тонн, что стало самым низким показателем с 2009 года, отмечают эксперты. В то же время наблюдались рекордные притоки золота в ETF в объеме 734 тонн. Причиной стало снижение ставок и массовые вливания ликвидности со стороны центральных банков. Инвестиционный спрос на золото вырос на 90% - до 1 131 тонн.

"COVID-19 создал "идеальный шторм" для инвестиций в золото, поскольку исторические вливания ликвидности и рекордно низкие процентные ставки значительно снижают альтернативные издержки владения металлом", - следует из комментария старшего аналитика группы исследований рынка WGC Луиза Стрит.

За I полугодие предложение золота снизилось на 6%, до 2 192 тонн, поскольку ограничительные меры, введенные из-за COVID-19, затронули сектор добычи и переработки.

"Потребительский сектор рынка, вероятно, будет оставаться уязвимым в течение следующих шести месяцев, но сохраняющаяся неопределенность и угроза новых волн пандемии означают, что инвесторы будут рассматривать золото в качестве безопасного убежища в обозримом будущем", - отмечает Стрит.

Цены на золото

Во II квартале 2020 года стоимость золота в долларах выросла на 10%, а в первом полугодии - на 17%, а также достигла рекордных значений в евро, стерлингах, рупиях и юанях. С начала года цены на золото в рублях выросли примерно на 50%, говорится в отчете WGC.

Текущая цена в основном обусловлена растущим спросом со стороны инвесторов и отражает ожидания рынка относительно ценности золота как актива в контексте текущих экстремальных рисков, пояснил ТАСС Маллиган.

"Уязвимости, которые уже присутствовали в мировой экономике, такие как низкие процентные ставки, ограниченные возможности доходности, тяжелая долговая нагрузка, будут усугубляться ограничениями, вызванными пандемией. И инвесторы все чаще будут вспоминать о необходимости искать "рыночную страховку" и хеджировать свои риски", - указал эксперт.

Тем не менее чрезвычайно хрупкая экономическая среда в сочетании с сохраняющейся торговой напряженностью между США и Китаем, несомненно, будут основным драйвером повышения цен, заключил Маллиган.