Государственная поддержка помогла рестораторам во Владивостоке пережить пандемию

ВЛАДИВОСТОК, 30 июля. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Поддержка федерального правительства и властей Приморского края позволила ресторанам Владивостока, которые открылись две недели назад, сохранить бизнес и коллектив. Как сообщили ТАСС руководители крупных городских предприятий общественного питания, поток гостей уже восстановился до уровня, достаточного для начала покрытия накопившихся долгов.

Приостановившие работу из-за пандемии коронавируса рестораны и кафе в Приморье 15 июля получили разрешение на возобновления своей деятельности. Для возобновления работы они должны уведомить об этом министерство промышленности и торговли региона и пройти соответствующую проверку. От нее освобождались заведения, которые уже проверили перед открытием летних веранд.

"Мы запустились в первый же день, 15 июля, так как ранее прошли аудит на открытие террас. Хочется похвалить такое решение, чиновники прямо не стали действовать бюрократически, и это позволило многим открыться сразу. Гостевой поток пока отличается в разных районах, где расположены наши заведения. В спальных районах он пока меньше обычного на 40%, в центре обстановка чуть лучше - меньше на 30%, но восстанавливается активней, так как на набережной города традиционно большой проход", - рассказал основатель грузинского ресторана "Супра" Илья Сухих.

Говорить о получении прибыли, по его словам, ситуация пока не позволяет, ведь все ресурсы направлены на закупку товаров, наем сотрудников и их обучение, закрытие долгов предыдущих периодов, а также на приобретение средств защиты - только на покупку масок в месяц уходит около 800 тыс. рублей. Но это, говорит он, лучше, чем полная остановка приема гостей.

"На второй месяц мы перестроили всю компанию под новые реалии, оптимизировали все, что можно, и потери сократились в несколько раз. Мы активно занимались доставкой. И также воспользовались всей государственной поддержкой, которая была: и субсидиями для выплат зарплат, и субсидией на средства защиты, и налоговыми каникулами. Думаю, все это и помогло нам более активно себя вести в этот период", - рассказал собеседник агентства.

Сохраняем штат

Штат сотрудников "Супре" удалось сохранить частично: кто-то из работников предприятия давно хотел сменить работу, попробовать что-то новое, а те, для кого это стало призванием, остались. Поэтому запуститься так быстро, набрать и обучить новых людей, говорит Сухих, было довольно сложно.

Паназиатский ресторан "Зума" к формированию штатного расписания подходит сезонно, поэтому, как рассказала его операционный директор Мария Иноземцева, фактически сохранить удалось весь постоянный коллектив. "Обычно в апреле мы нанимали дополнительный штат для работы в летний период, примерно на 40% наращивали количество работников. В этом году, по понятной причине, мы от этого отказались, но собственный постоянный штат нам удалось сохранить полностью. Мы воспользовались всеми доступными мерами поддержки от властей, в том числе субсидиями на дезинфекцию и так называемой "зарплатной", которая рассчитывается из количества трудоустроенных сотрудников", - пояснила Иноземцева.

"Зума" также работает с 15 июля, и здесь поток посетителей-россиян успел вернуться к обычному объему, как до пандемии. При этом руководство ждет открытия международных рейсов, так как немалую часть гостей заведения обычно составляли иностранные туристы.

"Раньше у нас часть столиков всегда занимали гости из азиатских стран, теперь их, конечно, не хватает. Поэтому говорить о получении прибыли я бы пока не стала, ведь сохраняются большие затраты на средства индивидуальной защиты, цены на которые повысились в четыре раза. Пока ресторан работает скорее на поддержание стабильной занятости сотрудников", - сказала Иноземцева.

Сеть кафе "Дамплинг репаблик", расположенных в двух кинотеатрах города, на время пандемии с помощью властей смогла трудоустроить часть своих работников в муниципальное предприятие. "Была и другая поддержка, которая позволила пройти этот период. Практически на 95% нам удалось сохранить штат. У нас люди работают годами и стараются переживать эти трудные моменты вместе с нами, а мы, в свою очередь, стараемся сохранить наших сотрудников", - рассказала директор сети кафе Елена Волкова.

Она добавила, что поток гостей сейчас на 30-40% ниже, чем до апреля. Но учитывая, что часть посетителей обычно составляют гости кинотеатров, здесь с нетерпением ждут их открытия, чтобы все столики снова заполнились. Пока выручки хватает на то, чтобы начать закрывать финансовые обязательства, которые накопились за время простоя перед другими предприятиями и государством.

Помощь бизнесу

Правительство РФ в марте приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей может рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, введен мораторий на банкротство таких компаний, также запущены специальные кредитные программы.

Президент РФ Владимир Путин в апреле подписал закон о праве на кредитные каникулы представителей малого и среднего бизнеса, пострадавших из-за пандемии коронавируса. В соответствии с ним, заемщики могут до 30 сентября обратиться к кредитору с требованием установить кредитные каникулы до шести месяцев, если их доходы за предшествующий месяц снизились на 30% и более по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года.

Кроме того, правительство Приморского края приняло решение о сохранении для предпринимателей Владивостока возможности занимать арендованные земли до конца года даже при отсутствии возможности оплачивать аренду.

Как сообщало полпредство президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), регионы Дальнего Востока получат из федерального бюджета 2,9 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса в условиях пандемии. Вице-премьер - полпред президента РФ в округе Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России и аппарату полпредства проанализировать выполнение дальневосточными регионами поручений президента и федерального правительства, которые касаются мер поддержки предприятий и организаций.