"Ъ": Промсвязьбанк допускает покупку Роскосмосбанка

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Промсвязьбанк, опорный банк для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов, рассматривает возможность приобретения Роскосмосбанка, принадлежащего государственной корпорации "Роскосмос" и направленного на приоритетное обслуживание предприятий аэрокосмической отрасли и их работников. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

В Промсвязьбанке изданию подтвердили свой интерес к сделке. "Промсвязьбанк заинтересован в увеличении доли на рынке обслуживания ОПК, в данном случае за счет развития двусторонних отношений с ГК "Роскосмос", - отметили в банке.

Покупка Роскосмосбанка поможет Промсвязьбанку достигнуть цели по увеличению охвата договоров гособоронзаказа до 70%, пояснил газете один из источников. В начале июля глава кредитной организации Петр Фрадков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным утверждал, что в настоящее время банк сопровождает не менее 60% всех контрактов ГОЗ.

Промсвязьбанк готов потратить на сделку до 50 млн рублей, следует из тендерной документации, с которой ознакомился "Коммерсантъ".

В июле финансовый директор Промсвязьбанка Евгений Смирнов в интервью ТАСС говорил, что банк допускает покупку других кредитных организаций. Комментируя завершившееся в мае 2020 года присоединение Связь-банка, Смирнов отмечал, что благодаря этой интеграции Промсвязьбанк получил прирост клиентской базы и существенно расширил географию присутствия в регионах.