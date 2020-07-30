Курс евро на Мосбирже превысил 86 рублей. Доллар вырос до 73 рублей

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,83% - до отметки в 73,17 рубля, курс евро прибавил 0,5% - до 86,04 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

Курс доллара поднялся выше 73 рублей впервые с 18 мая. В свою очередь курс евро в последний раз находился выше 86 рублей 2 апреля текущего года.

По состоянию на 10:05 мск доллар торговался на отметке 73,15 рубля (+0,8%), а курс евро - на 86 рублей (+0,45%).

Российский фондовый рынок открылся снижением биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи опустился на 0,08% и составил 2915,94 пункта, а индекс РТС - на 0,03%, до 1265,6 пункта.

К 10:10 мск индекс Мосбиржи снижался на 0,11%, до 2915,17 пункта, РТС находился на уровне 1254,76 пункта (-0,89%).

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в октябре 2020 г. на бирже ICE в Лондоне дешевеет на 0,68% - до $43,79 за баррель. Нефть сорта WTI снижается на 0,84% и торгуется на уровне $41,19 за баррель.