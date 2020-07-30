Агрохолдинг из Чечни после пандемии наладит поставки халяль-овощей на Ближний Восток

ГРОЗНЫЙ, 30 июля. /ТАСС/. Тепличный комплекс "Югагрохолдинг" первым из предприятий Чеченской Республики готовится к поставкам своей продукции за рубеж, в частности, в страны Ближнего Востока, и намерены сразу же после снятия ограничений из-за пандемии пройти сертификацию на соответствие стандарта "халяль", рассказал директор предприятия Нурбек Адаев.

Продукция высокотехнологичных теплиц Чечни сможет успешно конкурировать на зарубежном рынке, уверены в Минсельхозе республики.

"В этом году, несмотря на пандемию, планируется произвести более 15 тыс. т овощной продукции, это чуть меньше, чем в прошлом году. Переговоры на поставки плодоовощной продукции ведутся с ОАЭ, Саудовской Аравией, с которыми у нас хорошие отношения и где продукция востребована. Мы можем производить продукцию высокого качества в соответствии с требованиями разных стран, уже сейчас подготовлена заявка на получение сертификации халяль", - отметил собеседник ТАСС.

В настоящее время продукция предприятия поставляется в торговые сети в разные уголки России - в Краснодарский край, Ростовскую, Новосибирскую области, Москву и Санкт-Петербург.

Климат располагает

Первые теплицы "Югагрохолдинга" появились в пригороде Грозного в 2015 году. Сейчас их площадь составляет 18 га, а общий объем инвестиций в проект превысил 4,5 млрд рублей. Более 70% площади комплекса отведено под выращивание огурцов, 30% - под помидоры и зеленые культуры - салаты, укроп и петрушку. Идею открытия предприятия Нурбек Адаев вынашивал 40 лет.

"Я всю жизнь этим занимаюсь, дипломную практику проходил во всесоюзном институте растениеводства в Майкопе, как раз занимались выращиванием огурцов защищенного грунта. С тех пор была идея использовать новейшие технологии и заниматься выращиванием культур. Реализовать этот проект от опыта до производства - долгий путь, и мы его в принципе прошли", - рассказал Адаев.

Для Чеченской Республики, где остается актуальной проблема безработицы, высокотехнологичное предприятие является приоритетным инвестиционным проектом, который уже сейчас позволил создать более 200 рабочих мест. По замыслу Адаева, в будущем вокруг Грозного будет создано 100 га теплиц, в которых смогут работать более 2 тыс. человек.

"Мы в республике имеем человеческий ресурс и климат - шестая световая зона считается умеренной, подходит для строительства теплиц круглогодичного выращивания. Это означает, что в зимний период у нас немного низких температур, для отопления много расходов не нужно, а в летний период нет такой высокой жары. В этом наше преимущество - мы с меньшими затратами можем получить больше эффекта, чем в регионах РФ и в других странах", - отметил собеседник ТАСС.