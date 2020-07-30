Агрохолдинг из Чечни после пандемии наладит поставки халяль-овощей на Ближний Восток

ГРОЗНЫЙ, 30 июля. /ТАСС/. Тепличный комплекс "Югагрохолдинг" первым из предприятий Чеченской Республики готовится к поставкам своей продукции за рубеж, в частности, в страны Ближнего Востока, и намерены сразу же после снятия ограничений из-за пандемии пройти сертификацию на соответствие стандарта "халяль", рассказал директор предприятия Нурбек Адаев.
Продукция высокотехнологичных теплиц Чечни сможет успешно конкурировать на зарубежном рынке, уверены в Минсельхозе республики.
"В этом году, несмотря на пандемию, планируется произвести более 15 тыс. т овощной продукции, это чуть меньше, чем в прошлом году. Переговоры на поставки плодоовощной продукции ведутся с ОАЭ, Саудовской Аравией, с которыми у нас хорошие отношения и где продукция востребована. Мы можем производить продукцию высокого качества в соответствии с требованиями разных стран, уже сейчас подготовлена заявка на получение сертификации халяль", - отметил собеседник ТАСС.
В настоящее время продукция предприятия поставляется в торговые сети в разные уголки России - в Краснодарский край, Ростовскую, Новосибирскую области, Москву и Санкт-Петербург.
Климат располагает
Первые теплицы "Югагрохолдинга" появились в пригороде Грозного в 2015 году. Сейчас их площадь составляет 18 га, а общий объем инвестиций в проект превысил 4,5 млрд рублей. Более 70% площади комплекса отведено под выращивание огурцов, 30% - под помидоры и зеленые культуры - салаты, укроп и петрушку. Идею открытия предприятия Нурбек Адаев вынашивал 40 лет.
"Я всю жизнь этим занимаюсь, дипломную практику проходил во всесоюзном институте растениеводства в Майкопе, как раз занимались выращиванием огурцов защищенного грунта. С тех пор была идея использовать новейшие технологии и заниматься выращиванием культур. Реализовать этот проект от опыта до производства - долгий путь, и мы его в принципе прошли", - рассказал Адаев.
Для Чеченской Республики, где остается актуальной проблема безработицы, высокотехнологичное предприятие является приоритетным инвестиционным проектом, который уже сейчас позволил создать более 200 рабочих мест. По замыслу Адаева, в будущем вокруг Грозного будет создано 100 га теплиц, в которых смогут работать более 2 тыс. человек.
"Мы в республике имеем человеческий ресурс и климат - шестая световая зона считается умеренной, подходит для строительства теплиц круглогодичного выращивания. Это означает, что в зимний период у нас немного низких температур, для отопления много расходов не нужно, а в летний период нет такой высокой жары. В этом наше преимущество - мы с меньшими затратами можем получить больше эффекта, чем в регионах РФ и в других странах", - отметил собеседник ТАСС.
По его словам, власти оказывают всестороннюю поддержку аграриям, которые выращивают экологически чистую продукцию. "Например, на данный момент мы по госпрограмме по поддержке овощеводства защищенного грунта получаем электроэнергию по льготной цене. Еще один вид поддержки - льготное кредитование", - добавил он.
Научный подход
Тепличный комплекс в 2019 году получил премию правительства РФ за качество продукции, а также внедрение высокоэффективных методов менджмента качества. На предприятии уверен, что это стало возможным в том числе благодаря современной лаборатории.
"На основе данных лаборатории я составляю рецепты для полива, узнаю, что нужно добавить или, наоборот, убавить. Удобрения сегодня очень дорогие, бездумно их добавлять экономически неоправданно, и растение берет только то, что ему необходимо. Нас проверяли на содержание нитратов, очень далеко даже до предельно допустимой концентрации", - рассказала ТАСС ведущий агроном по минеральному питанию Тумиша Дадаева.
По словам Адаева, который также заведует кафедрой агротехнологиии Чеченского государственного университета, на базе предприятия проводится ряд исследований, защищаются патенты на разработки. "Мы создаем нематериальные активы, патенты, изобретения. В конце этого года планируется подать патент на технологию подачи углекислого газа в теплицах для улучшения качества и увеличения урожайности. У нас на выходе также селекция кукурузы, которая будет обладать жаростойкостью", - пояснил он.
В вузе аграрий является также руководителем грантового проекта, в рамках которого ученые из Чечни, Кабардино-Балкарии, Москвы и Санкт-Петербурга работают над оптимизацией питательных растворов с элементами автоматизации при биотехнологическом размножении растений.
"Питательные растворы для, например, развития клетки винограда уже выведены. Допустим, 100 таких клеток ты посадил на размножение, приживаемость их - 40 - 50%, а для увеличения ее дальше оптимизируют, добавляют гормоны, ферменты. Таким методом исследований мы повысили приживаемость до 70%. В дальнейшем из них мы должны получить коэффициент размножения", - добавил собеседник он.
Пандемия не помеха
Пандемия новой коронавирусной инфекции внесла коррективы в планы предприятия по запуску в 2020 году третьей очереди, которая предполагает увеличение площади теплиц на 5 га и рассчитана на выращивание 4 тыс. т продукции. Есть и другие потери - комплекс недополучил порядка 250 млн рублей из-за снижения производства и цен. "Мы, конечно, подтвердили, что это форс-мажорное обстоятельство, не зависящее от нас, и подали в банк документы на пролонгацию нашего кредита. Самое главное - мы выдержали, рассчитываем, что планы будут реализованы в ближайшее время", - добавил директор тепличного хозяйства.
По данным регионального министерства сельского хозяйства, в республике из года в год растут мощности по выращиванию сельхозпродукции в теплицах. Сейчас на закрытый грунт проходится 1,6 тыс. га, в том числе 116 га занимают высокотехнологичные производства. Валовый сбор овощей закрытого грунта в регионе за последние пять лет вырос в 37 раз - до 90,3 тыс. т.
"В настоящее время наши теплицы не только обеспечивают местный рынок, но и поставляют во многие регионы РФ. Высокотехнологичные хозяйства имеют все возможности выйти на экспорт, потому что продукция соответствует всем международным стандартам, все оборудование и техника - самое современное, лабораторные службы работают", - рассказал ТАСС директор департамента растениеводства и механизации республиканского минсельхоза Хамид Шамурзаев, добавив, что в регионе планируется увеличить производство овощей закрытого грунта.