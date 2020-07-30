"Аэрофлот" планирует использовать 200 российских самолетов SSJ 100 и МС-21 к 2026 году

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" планирует к 2026 году использовать 200 российских самолетов SSJ 100 и МС-21, говорится в годовом отчете компании. Всего же планируется расширить флот с почти 360 воздушных судов (по данным на конец 2019 года) до примерно 520. Сейчас в парке группы 54 самолета SSJ 100, поставки МС-21 ожидаются в конце 2021 года.

"200 самолетов отечественного производства SSJ 100 и МС-21 "поставить на крыло" до 2026 года, - отмечается в отчете. - Для достижения целевого пассажиропотока численность парка должна составить примерно 520 воздушных судов".

Как сообщалось в июле, "Аэрофлот" планирует получить восемь самолетов Sukhoi Superjet в этом году и еще 14 в следующем в рамках контракта на поставку 100 самолетов этой модели, они должны быть поставлены до 2026 года.

Также у компании есть твердый контракт на 50 создаваемых самолетов МС-21 и опцион еще на 35 самолетов.

Также компания использует самолеты Boeing 777, 737 и Airbus A350, A330, A321 и A320.