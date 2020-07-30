Союз автостраховщиков объяснил, как индивидуализация тарифов повлияет на стоимость ОСАГО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Стандартизацию личностных характеристик водителей, которые будут учитывать страховые компании при расчете стоимости ОСАГО по принятому закону об индивидуализации тарифов ОСАГО, вводить не предполагается, сообщил в четверг начальник управления методологии Российского союза автостраховщиков (РСА) Андрей Спиров на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"Страховые компании будут использовать сложные схемы тарификации. Стандартизировать это не представляется возможным. Количество факторов у страховщиков может отличаться, а также их суть и перекрестное применение может быть разным. Стандартизации в этом вопросе не предполагается", - сказал он.

Спиров пояснил, что законом выделена группа факторов, которая будет влиять на расчет страховой премии, например, грубые нарушения правил дорожного движения. Также выделяются иные факторы, которые страховые компании будут определять самостоятельно. Единственное ограничение, по его словам, накладывается на такие критерии Банком России, который запретит при расчете стоимости ОСАГО использовать любые дискриминирующие человека факторы, в том числе связанные с национальной, языковой, расовой принадлежностью.

Заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Светлана Фурдуй пояснила, что контроль за правильностью расчета страховых тарифов возложен законом на ЦБ РФ. "У Банка России достаточно возможностей для контроля, действенным инструментом остаются бдительные граждане, которые в любой момент могут сигнализировать в Банк России в виде обращений или жалоб, на которые мы реагируем и рассматриваем каждый случай индивидуально", - сказала она.

Президент РФ Владимир Путин в мае подписал закон, который позволит страховым компаниям учитывать личностные характеристики водителей при формировании цены полиса ОСАГО. Закон вступит в силу 24 августа. Одним из основных положений закона является возможность страховщиков учитывать при определении тарифа в ОСАГО (в пределах его минимальных и максимальных значений, установленных ЦБ РФ) качество вождения и соблюдение правил ПДД водителями. Согласно закону, коэффициенты страховых тарифов устанавливаются Банком России в зависимости от территории преимущественного использования транспортного средства, количества произведенных страховых возмещений, технических характеристик авто, срока действия договора обязательного страхования.