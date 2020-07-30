Сбербанк ожидает умеренно оптимистичного второго полугодия

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Постепенное восстановление экономики России дает основу для умеренно оптимистичного прогноза относительно результатов Сбербанка во втором полугодии, заявила финансовый директор банка Александра Бурико.

"По итогам [второго] квартала Сбербанк заработал чистую прибыль в размере 166,7 млрд рублей, обеспечив рентабельность капитала 14,2%, несмотря на снижение деловой активности и повышенный уровень отчислений в резервы. Постепенное восстановление экономики дает основу для нашего умеренно оптимистичного прогноза на второе полугодие", - приводятся в сообщении Сберанка слова Бурико.

По ее словам, беспрецедентные объемы реструктуризаций и антикризисного финансирования, проведенные в максимально сжатые сроки, и запуск программы оптимизации расходов стали основными приоритетами банка во II квартале.

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за I полугодие 2020 года снизилась на 39,8% - до 287,2 млрд рублей. Чистая прибыль группы за II квартал снизилась на 33,4% и составила 166,7 млрд рублей.