Численность сотрудников Сбербанка с начала 2020 года уменьшилась на 4,7 тыс. человек

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Численность сотрудников Сбербанка на 30 июня 2020 года составила 276,6 тыс. человек, что на 4,7 тыс. человек меньше, чем на начало 2020 года. Об этом говорится в отчетности банка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

На 30 июня 2019 года численность штата составляла 291,7 тыс. человек

"Фактическая численность сотрудников группы (полных штатных единиц) по состоянию на 30 июня 2020 года составила 276 598 человек (31 декабря 2019 года: 281 338 человек)", - говорится в отчете.

Ранее в пресс-службе Сбербанка ТАСС поясняли, что банк проводит оптимизацию численности сотрудников, в рамках которой сокращаются вакантные должности, сотрудники уходят на пенсию и на их место не принимаются новые.