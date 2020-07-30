Объем производства йогуртов в Подмосковье вырос на 10% в первом полугодии

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Московская область, которая занимает первое место в России по производству йогуртов, увеличила в первом полугодии текущего года объем производства данного молочного продукта на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего с начала 2020 года подмосковные сельхозпредприятия произвели около 413 тыс. т йогуртов, сообщила в четверг пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"За 6 месяцев текущего года подмосковными сельхозпредприятиями произведено 412,1 тыс. тонн йогуртов, что на 10%, или 40,8 тыс., тонн выше объема производства соответствующего периода 2019 года"- приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина.

Он отметил, что Подмосковье занимает первое место среди субъектов РФ по производству данного продукта. Доля производства региона от общего объема производимых в стране йогуртов составляет 50%.

По словам министра, свое место на рынке молочных продуктов прочно удерживают йогурты различных видов. "Наиболее динамичным сегментом рынка являются питьевые йогурты, а также обогащенные йогурты - биойогурты, с добавлением фруктов и соковой основы, йогурты термостатные нежирные" - добавил Разин.